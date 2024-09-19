Глушенков объяснил, как решился на переход в «Зенит»

Полузащитник Максим Глушенков в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что опасался принимать решение о переходе в «Зенит» из «Локомотива» в завершившееся трансферное окно.

По его словам, сомнения вызывал тот факт, что российские футболисты редко выходят на поле в основном составе сине-бело-голубых.

«После неполного сезона в «Локомотиве» было желание остаться. Когда только агент сказал, что есть вариант с «Зенитом», я такой: хочется, но колется. В итоге принял решение и не пожалел», — заявил Глушенков.

Этим летом Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит». На данный момент он является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) с семью мячами. В матче пятого тура против «Химок» он получил травму — мяч попал ему в руку, позже у игрока диагностировали перелом. Глушенков перенес операцию и выбыл на неопределенный срок. В его отсутствие «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0), проиграл «Акрону» (1:1, 4:5 по пенальти), обыграл «Пари НН» (3:0) и ЦСКА (1:0).

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