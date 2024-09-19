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Воспитанник «Арсенала» подозревается в контрабанде марихуаны на £0,6 млн

Воспитанник «Арсенала» Томас арестован по подозрению в контрабанде марихуаны

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USBPChiefMIP/Twitter

Воспитанник лондонского «Арсенала» Эммануэль-Томас арестован по подозрению в контрабанде марихуаны на сумму £0,6 млн. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации источника, полузащитник был арестован утром 18 сентября. Задержание было связано с тем, что 2 сентября британские пограничники обнаружили несколько чемоданов с марихуаной, прибывших в один из лондонских аэропортов из Бангкока. 19 сентября 33-летний футболист предстанет перед судом.

Эммануэль-Томас провел в составе «Арсенала» пять игр. В настоящее время игрок защищает цвета «Гринок Мортон», который играет во втором по силе дивизионе Шотландии.

В текущей таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) подопечные Микеля Артеты занимают вторую строчку, имея в активе 10 очков после четырех игр.

Ранее Александр Мостовой посоветовал не спешить радоваться дебюту Матвея Сафонова за «ПСЖ».

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