Мостовой посоветовал не спешить радоваться дебюту Сафонова за «ПСЖ»

Экс-полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой в интервью «РБ Спорт» заявил, что остался доволен дебютом вратаря Матвея Сафонова за «ПСЖ».

По его словам, при этом не стоит переоценивать значимость произошедшего, так как команда соперника практически не создала никаких опасных моментов.

«Здорово, что Матвей дебютировал за «ПСЖ», но как он мог пропустить, если «Жирона» не пробила ни разу в створ? Сыграл и сыграл, молодец. Но оценивать его игру рано», — заявил Мостовой.

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов клуб из Франции обыграл испанскую «Жирону» со счетом 1:0. Единственный мяч в этом матче забил португальский защитник Нуну Мендеш на 90-й минуте. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Российский вратарь провел на поле весь матч и сделал один сейв.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале 2024 года, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии» — 2:0.

Ранее бывший легионер «Спартака» назвал РПЛ одной из сильнейших лиг Европы.