В «Зените» призвали не недооценивать Соболева

Нападающему петербургского «Зенита» Александру Соболеву не хватает игрового тонуса. Об этом «Чемпионату» рассказал наставник команды Сергей Семак.

По его словам, форварда, перешедшего в клуб из Петербурга из «Спартака», на данный момент недооценивают.

«Единственное, чего ему сейчас не хватает — это игрового тонуса. Но он его наберет. Мы игрой Соболева на данный момент полностью довольны», — заявил Семак.

17 сентября «Зенит» одержал победу в матче четвертого тура группового этапа Кубка России против «Рубина» со счетом 2:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Зенит» продолжает возглавлять группу D в Кубке России — теперь в их активе десять очков после четырех встреч.

В прошлом сезоне петербургский клуб оформил требл — выиграл Российскую премьер-лигу, Кубок России и Суперкубок. В новом сезоне подопечные Сергея Семака также стартовали с победы в Суперкубке.

В пятом туре Кубка России «Зенит» сыграет дома с «Акроном». Игра состоится 2 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:15 по московскому времени.

Ранее Сергей Семак заявил, что Максим Глушенков до сих пор не вернулся в общую группу «Зенита».