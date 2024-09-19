Семак заявил, что Глушенков до сих пор не вернулся в общую группу «Зенита»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Максим Глушенков до сих пор не работает в общей группе и продолжает индивидуально восстанавливаться после перелома кисти. Его слова приводит «Чемпионат».

По словам тренера, футболист не сыграет в матче 9-го тура РПЛ против воронежского «Факела».

«Глушенков не в общей группе. Он делает те упражнения, которые ему позволяет медицинский штаб. Эти упражнения исключают контракт», — заявил Семак.

Этим летом Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит». На данный момент он является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) с семью мячами. В матче пятого тура против «Химок» он получил травму — мяч попал ему в руку, позже у игрока диагностировали перелом. Глушенков перенес операцию и выбыл на неопределенный срок. В его отсутствие «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0), проиграл «Акрону» (1:1, 4:5 по пенальти), обыграл «Пари НН» (3:0) и ЦСКА (1:0).

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