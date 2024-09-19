Стало известно, будет ли Соболев встречаться с фанатами «Зенита»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев не будет общаться с фанатами клуба, сообщил «Чемпионату» наставник команды Сергей Семак.

По его словам, негативное отношение фанатов к форварду никак не скажется на работе с ним.

«Встреча Соболева с фанатами не планируется. Многих игроков болельщики не любят — это их отношение. Что касается Александра, то он уже часть команды. Как уже говорили в прессе игроки: все за него, а он — за них», — заявил Семак.

17 сентября «Зенит» одержал победу в матче четвертого тура группового этапа Кубка России против «Рубина» со счетом 2:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Зенит» продолжает возглавлять группу D в Кубке России — теперь в их активе десять очков после четырех встреч.

В прошлом сезоне петербургский клуб оформил требл — выиграл Российскую премьер-лигу, Кубок России и Суперкубок. В новом сезоне подопечные Сергея Семака также стартовали с победы в Суперкубке.

В пятом туре Кубка России «Зенит» сыграет дома с «Акроном». Игра состоится 2 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:15 по московскому времени.

Ранее РФС объявил имя лучшего футболиста прошлого сезона.