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РФС объявил имя лучшего футболиста прошлого сезона

Нападающий «Динамо» Тюкавин признан лучшим игроком сезона-2023/24 по версии РФС

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) признал форварда столичного «Динамо» Константина Тюкавина лучшим игроком сезона-2023/24. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Лучшим тренером сезона был выбран наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак, лучшим молодым игроком — Никита Салтыков из «Крыльев Советов», лучшей командой стал «Зенит».

В прошлом сезоне Тюкавин записал на свой счет 15 голов и 10 передач в 30 матчах чемпионата России. В конце 2023 года пописал новый долгосрочный контракт с «Динамо» — до лета 2028 года.

В сезоне-2024/25 нападающий провел восемь матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), трижды отличившись результативными действиями — записав на свой счет два гола и голевую передачу.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» расположился на первой строчке в турнирной таблице — теперь в активе команды 20 очков после восьми матчей. На втором месте идет «Краснодар», на третьем — «Локомотив», на четвертом — «Динамо». «Спартак» располагается на пятом месте, набрав за восемь туров 15 очков.

Ранее сообщалось, что сборная России потеряла позицию в рейтинге ФИФА.

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