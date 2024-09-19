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Стали известны самые дорогие игроки РПЛ

Вендел и Сперцян стали самыми дорогими футболистами РПЛ

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Александр Вильф/РИА Новости

Полузащитники Вендел и Эдуард Сперцян признаны самыми дорогими футболистами Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии портала Transfermarkt.

Игрок «Зенита» вместе со своим партнером по амплуа из «Краснодара» оцениваются в €20 млн. Следом за ними в списке самых дорогих игроков расположился Клаудиньо, чья трансферная стоимость составляет €18 млн. Четвертую и пятую строчку делят россияне Максим Глушенков и Константин Тюкавин — их оценивают в €16 млн.

«Зенит» расположился на первой строчке в турнирной таблице — теперь в активе команды 20 очков после восьми матчей. На втором месте идет «Краснодар», на третьем — «Локомотив», на четвертом — «Динамо». «Спартак» располагается на пятом месте, набрав за восемь туров 15 очков.

В девятом туре РПЛ «Зенит» сыграет дома с «Факелом». Игра состоится 21 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее бывший тренер ЦСКА рассказал, благодаря кому Игорь Акинфеев появился в клубе.

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