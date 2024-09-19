Булыкин назвал главный плюс нового формата Лиги чемпионов

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-нападающий московских «Локомотива» и «Динамо», а также немецких «Фортуны» и «Байера», бельгийского «Андерлехта» и «АДО Ден Хаг», «Твента» и «Аякса» из Нидерландов Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об ожиданиях от нового формата Лиги чемпионов.

«Пока еще никто не знает, как это будет получаться. Как пройдут первые игры, первый этап, что будет к чему. Предвкушение хорошего футбола, потому что плохих команд там нет. А дальше уже будем смотреть, что из себя представляет новая система», — отметил Булыкин.

С нового сезона Лига чемпионов изменила формат. Теперь в групповой стадии играют не 32, а 36 команд. Они не делятся на группы, а проводят турнир с общей таблицей. Каждая команда встречается по итогам жеребьевки с восемью разными соперниками, проводя четыре матча дома и столько же на выезде. Первые шесть туров играются в привычные сроки, а последние два проводятся в январе. По итогам группового этапа первые восемь команд сразу попадают в 1/8 финала, а занявшие с девятого по 24-е места клубы делятся жеребьевкой на пары и играют раунд плей-ин в двухматчевом формате. Коллективы, занявшие места с 25-го по 36-е, выбывают из еврокубков.

Ранее «Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов.