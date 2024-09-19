Тренер «Атланты» назвал Миранчука выдающимся игроком

Исполняющий обязанности тренера «Атланты» Роб Валентино поздравил Алексея Миранчука с первым голом за новую команду.

По его словам, опыт и умения Миранчука помогают команде прогрессировать.

«Он быстро проходит адаптационный период. Это удивительная личность и выдающийся футболист, он уже оказывает и будет оказывать еще больше влияния на команду. Он помогает другим вокруг себя развиваться и становиться лучше», — заявил Валентино в интервью клубной пресс-службе.

18 сентября «Атланта Юнайтед» в матче регулярного чемпионата Высшей лиги футбола (MLS) сыграла вничью с «Интер Майами».

Встреча прошла в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц» в присутствии 67 795 зрителей и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Саба Лобжанидзе и Алексей Миранчук, поразив ворота соперника ударом из-за пределов штрафной с левой ноги на 84-й минуте матча. В составе гостевой команды голами отметились Давид Руис и Леонардо Кампана.

После этой игры «Атланта» набрала 32 очка и поднялась на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции MLS. «Интер» возглавляет таблицу Востока, имея в активе 63 очка.

Ранее Алексей Миранчук забил первый гол за «Атланту».