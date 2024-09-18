Сафонов сыграл «на ноль» в дебютном матче за «ПСЖ»

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов сыграл «на ноль» в своем дебютном матче в составе команды.

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов клуб из Франции обыграл испанскую «Жирону» со счетом 1:0. Единственный мяч в этом матче забил португальский защитник Нуну Мендеш на 90-й минуте. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Российский вратарь провел на поле весь матч и сделал один сейв.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале 2024 года, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии» — 2:0.

Французский клуб объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Ранее «Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов.