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«Акрон» обыграл «Факел» в матче Кубка России

«Акрон» выиграл у «Факела» со счетом 2:0 в Кубке России

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ФК «Акрон»

Тольяттинский «Акрон» обыграл воронежский «Факел» в матче четвертого тура группового этапа Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Оба гола были забиты во второй половине встречи — на 50-й минуте счет открыл нападающий Владимир Хубулов, а на 63-й преимущество удвоил 19-летний Сергей Грибов. Он вышел на поле всего лишь за пару минут до гола, заменив форварда Артема Дзюбу, который не смог отметиться результативными действиями за проведенный на поле час. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После четырех туров «Акрон» занимает второе место в группе D Кубка России, набрав восемь баллов. Лидирует петербургский «Зенит» — у них десять очков.

В матче пятого тура эти команды сыграют между собой. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» 2 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:15 по московскому времени. «Факел» поедет в гости к казанскому «Рубину» — этот матч состоится 1 октября и начнется в 16:15 мск.

Действующим победителем турнира является «Зенит». В прошлом розыгрыше они в суперфинале обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

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