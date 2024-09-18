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Соболев объяснил, почему потерял форму

Нападающий «Зенита» Соболев заявил, что месяц тренировался индивидуально

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ФК «Зенит»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что на протяжении месяца не участвовал в тренировках с другими футболистами.

По его словам, он быстро наберет форму через игры.

«Летом где-то месяц тренировался сам с тренером по физической подготовке. Конечно, это не заменит тренировок с командой. Поэтому, конечно, я потерял игровой тонус. Надо тренироваться с командой и играть, чтобы набрать форму», — заявил Соболев.

17 сентября «Зенит» одержал победу в матче четвертого тура группового этапа Кубка России против «Рубина» со счетом 2:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Зенит» продолжает возглавлять группу D в Кубке России — теперь в их активе десять очков после четырех встреч.

В прошлом сезоне петербургский клуб оформил требл — выиграл Российскую премьер-лигу, Кубок России и Суперкубок. В новом сезоне подопечные Сергея Семака также стартовали с победы в Суперкубке.

В пятом туре Кубка России «Зенит» сыграет дома с «Акроном». Игра состоится 2 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:15 по московскому времени.

Ранее Александр Соболев опубликовал послание болельщикам «Зенита».

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