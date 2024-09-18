Стало известно будущее вратаря «Спартака» Максименко

Московский «Спартак» намерен продлить контракт с голкипером Александром Максименко. Об этом сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, официально об этом будет объявлено ближе к зиме. Текущий контракт Максименко с клубом рассчитан до лета 2025 года.

15 сентября «Спартак» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 20-й минуте матча Манфред Угальде вывел «Спартак» вперед. Руслан Литвинов на 36-й минуте матча забил мяч в свои ворота. На 90-й минуте матча игрок «Динамо» Хуссем Мрезиг получил красную карточку.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 15 очков. Махачкалинское «Динамо» занимает десятое место, набрав девять очков.

В следующем туре «Спартак» сыграет с московским «Динамо». Махачкалинский клуб встретится с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что в РПЛ грядет новая отставка.