Соболев объяснил, зачем перешел в «Зенит»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что перебрался в стан сине-бело-голубых ради побед.

«Я пришел в клуб, который шесть раз подряд становился чемпионом. Мотивация всегда запредельная. Я перешел в клуб, у которого второе имя — чемпион», — заявил Соболев.

17 сентября «Зенит» одержал победу в матче четвертого тура группового этапа Кубка России против «Рубина» со счетом 2:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Зенит» продолжает возглавлять группу D в Кубке России — теперь в их активе десять очков после четырех встреч.

В прошлом сезоне петербургский клуб оформил требл — выиграл Российскую премьер-лигу, Кубок России и Суперкубок. В новом сезоне подопечные Сергея Семака также стартовали с победы в Суперкубке.

В пятом туре Кубка России «Зенит» сыграет дома с «Акроном». Игра состоится 2 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:15 по московскому времени.

Ранее бывший вратарь «Спартака» заявил, что не понял Гильермо Абаскаля.