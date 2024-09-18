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Бывший вратарь «Спартака» заявил, что не понял Абаскаля

Экс-вратарь «Спартака» Свинов заявил, что не понял Абаскаля как человека

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fakelfc.ru

Экс-голкипер столичного «Спартака» Илья Свинов в интервью «РБ Спорт» заявил, что не понял испанского специалиста Гильермо Абаскаля как человека.

По его словам, за время пребывания в клубе он ни разу не общался с тогдашним наставником красно-белых.

«Честно говоря, так и не понял, что он за человек. Как тренер очень хороший — в плане тактики, в плане видения игры. Не говорю, что он хороший или плохой. Просто его не понял. Мы не так много общались, на меня не делали ставку», — заявил Свинов.

14 апреля 2024 года Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

Ранее тренер Олег Кононов заявил, что его убрали из «Спартака» за деньги.

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