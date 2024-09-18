Польская полиция рассказала, как боксер Усик вел себя при задержании

Польская полиция после задержания украинского боксера Александра Усика в аэропорту Кракова заявила, что спортсмен не стал сопротивляться и применять свои профессиональные навыки против сотрудников правопорядка. Об этом в интервью Dziennik Polski заявил пресс-секретарь коменданта Карпатского отдела службы охраны границы Яцек Михаловский.

По его словам, боксер не стал инициировать никаких физических контактов.

«Слава богу, не было кулачных боев, не было толчков и физического контакта с офицерами», — заявил Михалковский.

Усик в ночь на 19 мая 2024 года победил британца Тайсона Фьюри — поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой украинского спортсмена над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO.

Украинский боксер после этой победы поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

Ранее сообщалось, что польская полиция отпустила на свободу боксера Усика без штрафа.