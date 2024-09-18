Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов против «Жироны»

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов попал в заявку клуба на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2024/25 против каталонской «Жироны». Об этом в соцсетях заявила пресс-служба французской команды.

При этом итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который провел в основном составе парижан все матчи нового сезона в чемпионате Франции, в заявке отсутствует из-за травмы.

Матч «ПСЖ» — «Жирона» состоится 18 сентября.

«ПСЖ» объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

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