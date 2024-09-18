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Польская полиция отпустила на свободу боксера Усика без штрафа

Полиция Польши не стала штрафовать боксера Усика после задержания

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Andrew Couldridge/Reuters

Польская полиция не стала штрафовать украинского боксера Александра Усика в аэропорту Кракова после того того, как вместе с сопровождающим лицом спортсмен потерял статус пассажира и отказывался покинуть территорию, предназначенную для выхода на посадку. Об этом в интервью Dziennik Polski заявил пресс-секретарь коменданта Карпатского отдела службы охраны границы Яцек Михаловский.

По его словам, спецслужбы Польши провели с Усиком и его сопровождающим профилактическую беседу, рассказав в ней о недопустимости подобного поведения.

«Ход мероприятия носил профилактический характер лишь для того, чтобы облегчить ситуацию. Мы провели переговоры и все дело закончилось, как я говорил, предупреждением без штрафа. Штрафы иногда бывают, но только если кто-то слишком агрессивен», — заявил Михалковский.

Усик в ночь на 19 мая 2024 года победил британца Тайсона Фьюри — поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой украинского спортсмена над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO.

Украинский боксер после этой победы поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

Ранее в Польше объяснили, зачем заковали в наручники Александра Усика при задержании.

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