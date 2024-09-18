В Польше объяснили, зачем заковали в наручники боксера Усика

Польская полиция заковала украинского боксера Александра Усика в аэропорту Кракова из-за того, что он вместе с сопровождающим лицом активно жестикулировал руками. Об этом в интервью Dziennik Polski заявил пресс-секретарь коменданта Карпатского отдела службы охраны границы Яцек Михаловский.

По его словам, боксер вместе с другим человеком были сильно недовольны фактом отказа в осуществлении авиаперевозки.

«Оба мужчины довольно активно жестикулировали, потому что были недовольны тем, что не летят. Поэтому надевание наручников было полностью превентивным, в служебных помещениях их сразу же сняли», — заявил Михалковский.

Усик в ночь на 19 мая 2024 года победил британца Тайсона Фьюри — поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой украинского спортсмена над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO.

Украинский боксер после этой победы поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

Ранее в Польше объяснили задержание боксера Усика отказом покинуть выход на посадку.