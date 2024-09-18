В Польше объяснили задержание боксера Усика

Польская полиция задержала украинского боксера Александра Усика в аэропорту Кракова из-за того, что вместе с сопровождающим лицом спортсмен потерял статус пассажира и отказывался покинуть территорию, предназначенную для выхода на посадку. Об этом в интервью Dziennik Polski заявил пресс-секретарь коменданта Карпатского отдела службы охраны границы Яцек Михаловский.

По его словам, нельзя говорить о том, что Усик был задержан.

«Это было не задержание, а сопровождение в служебные помещения. Оба мужчины не были допущены авиаперевозчиком до рейса. Мы объяснили, почему они не летят, каковы процедуры в подобном случае, затем пришел украинский консул для перевода», — заявил Михалковский.

Усик в ночь на 19 мая 2024 года победил британца Тайсона Фьюри — поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой украинского спортсмена над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO.

Украинский боксер после этой победы поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

Ранее стала известна еще одна причина задержания Александра Усика польской полицией.