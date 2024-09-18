Губерниев обвинил Дзюбу в обидчивости и зависти

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью Metaratings заявил, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба завидует, когда говорит, что мог бы сыграть за сборную России пьяным.

По его словам, форвард в глубине душе сожалеет, что Валерий Карпин не вызывает его в расположение команды.

«Артем полностью прав, когда говорит, что мог бы сыграть за сборную России. Все бы смогли. Что касается его слов про нетрезвое состояние, Артем обижается и завидует. А этого делать не надо. Надо показывать свое мастерство, чтобы получать вызовы в сборную», — заявил Губерниев.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант РПЛ. После восьми туров команда идет на 11-м месте, набрав восемь очков. О подписании Дзюбы тольяттинский клуб объявил в последний день летнего трансферного окна.

В первом матче за «Акрон» против подмосковных «Химок» (3:0) Дзюба отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Рома» отправила в отставку тренера Даниэле Де Росси.