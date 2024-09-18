«Рома» уволила Де Росси

Итальянская «Рома» отправила в отставку главного тренера клуба Даниэле Де Росси. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.



В нынешнем сезоне римляне не смогли одержать ни одной победы в чемпионате Италии — в их активе после четырех туров три набранных очка и 16-я строчка в турнирной таблице Серии А.

Даниэле Де Росси стал новым главным тренером команды после увольнения с поста наставника Жозе Моуринью в январе 2024 года. В минувшем сезоне «Рома» заняла шестую строчку, сумев квалифицироваться в групповой этап Лиги Европы УЕФА.

Де Росси выступал за «Рому» с 2002 по 2019 год. Вместе с командой он стал двукратным обладателем Кубка Италии.

Моуринью работал в «Роме» с мая 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференций в сезоне-2021/22. В прошлом сезоне «Рома» стала финалистом Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Эндрик установил рекорд мадридского «Реала».