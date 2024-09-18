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У хоккеиста НХЛ обнаружили рак яичек

У форварда «Ванкувера» Джошуа обнаружили рак яичек

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Erin Hooley/AP

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дакота Джошуа пропустит тренировочный лагерь своей команды из-за рака яичек. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Хоккеист рассказал, что перед началом сезона на медобследовании врачи обнаружили уплотнение в районе яичек, которое позднее было диагностировано как злокачественная опухоль.

«Эта новость, безусловно, пугала, но к счастью, врачам удалось успешно удалить опухоль. Последние несколько недель были чрезвычайно сложными, и мне повезло, что меня поддерживали мои родные и близкие. К сожалению, к началу кэмпа я не успею восстановиться, поскольку буду продолжать восстановление», — заявил игрок.

В минувшем розыгрыше Кубка Стэнли победителем стала «Флорида Пантерз», обыгравшая в финальной серии со счетом 4-3 «Эдмонтон Ойлерз». «Ванкувер Кэнакс» по итогам регулярного сезона занял третье место в Западной конференции.

Ранее в «Салавате Юлаеве» рассказали о сроках восстановления Глеба Кузьмина.

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