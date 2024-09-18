Эндрик установил рекорд мадридского «Реала»

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик отличился в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «Штутгарта».

По данным пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), южноамериканец стал самым молодым автором забитого мяча в истории «сливочных», побив рекорд легендарного испанского нападающего Рауля.

Эндрик отличился в возрасте 18 лет 58 дней, а Рауль забил свой первый гол в Лиге чемпионов в возрасте 18 лет 113 дней.

Игра между «Реалом» и «Штутгартом» прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 3:1.

Действующим победителем турнира является мадридский «Реал», который в финале 2024 года, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии» — 2:0.

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