Польская полиция отпустила боксера Усика

Польская полиция отпустила украинского боксера Александра Усика после задержания в аэропорту Кракова. Об этом сообщил менеджер боксера Александр Красюк.

По данным Elitexpert, причиной задержания титулованного боксера стало превышение скорости.

Усик в ночь на 19 мая 2024 года победил британского боксера Тайсона Фьюри — поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой украинского спортсмена над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO.

Украинский боксер после этой победы поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британский боксер во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

Ранее Украина выразила протест Польше из-за задержания боксера Александра Усика.