Стала известна причина задержания украинского боксера Усика в Польше

Польская полиция задержала украинского боксера Александра Усика в аэропорту Кракова за превышение скорости. Об этом сообщает Elitexpert.
Спортсмен превышал разрешенную скорость, поскольку опаздывал на рейс, уточнил источник издания.
Супруга боксера рассказала, что с ним «все хорошо» и в задержании нет «ничего криминального».
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Усику, а также поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко «немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова».
До этого сообщалось, что в ночь на 19 мая 2024 года Усик победил британского боксера Тайсона Фьюри. Украинский спортсмен забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO.
После этой победы Усик поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.
Реванш между Усиком и Фьюри назначен на 21 декабря 2024 года.
В 2005 году Усик обвинялся в грабеже с применением насилия. В 2007 году — избил человека на дискотеке.
Ранее Усик раскрыл, что Россия предлагала ему сменить гражданство.