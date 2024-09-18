Стала известна причина задержания украинского боксера Усика в Польше

Польская полиция задержала украинского боксера Александра Усика в аэропорту Кракова за превышение скорости. Об этом сообщает Elitexpert.

Спортсмен превышал разрешенную скорость, поскольку опаздывал на рейс, уточнил источник издания.

Супруга боксера рассказала, что с ним «все хорошо» и в задержании нет «ничего криминального».

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Усику, а также поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко «немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова».

До этого сообщалось, что в ночь на 19 мая 2024 года Усик победил британского боксера Тайсона Фьюри. Украинский спортсмен забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO.

После этой победы Усик поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

Реванш между Усиком и Фьюри назначен на 21 декабря 2024 года.

В 2005 году Усик обвинялся в грабеже с применением насилия. В 2007 году — избил человека на дискотеке.

Ранее Усик раскрыл, что Россия предлагала ему сменить гражданство.