Жена боксера Александра Усика прокомментировала его задержание в аэропорту Кракова

Жена украинского боксера Александра Усика заявила, что с ним все хорошо, а сам спортсмен позже прояснит ситуацию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Все хорошо. Позже Александр все объяснит. Ничего криминального», — написала супруга боксера в социальных сетях.

В 2005 году Усик обвинялся в грабеже с применением насилия. В 2007 году — избил человека на дискотеке. С начала СВО Усик оскорблял и унижал всех россиян в социальных сетях и ходил в майке ультраправой организации, которая спонсирует запрещённый Азов (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

В ночь на 19 мая 2024 года украинец победил британского боксера Тайсона Фьюри — поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой украинского спортсмена над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO.

Украинский боксер после этой победы поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британский боксер во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

Реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

Ранее Усик раскрыл, что Россия предлагала ему сменить гражданство.