Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тарасова заявила, что уровень фигурного катания в России «не собирается падать»

Тарасова: уровень фигурного катания в России «не собирается падать»

close
Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила несогласие с мнением, что уровень фигурного катания в России упал. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Не согласна. Это контрольные прокаты — на них наши спортсмены никогда не показывают свои программы и не выполняют сложные прыжки. Поэтому никакой уровень у нас не упал и не собирается падать. Все хорошо и много работают!» — заявила Тарасова.

15 сентября американский журналист Дейв Лиз в блоге The Skating Lesson в соцсетях заявил о падении уровня российского фигурного катания. Также он предположил, что из-за отсутствия международных стартов, они теряют мотивацию.

14-15 сентября в Санкт-Петербурге состоялись контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее сообщалось, что участница ОИ хочет, чтобы Александра Игнатова возобновила карьеру.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами