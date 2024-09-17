Аргентинский новичок «Зенита» восхитился Санкт-Петербургом

Новичок петербургского «Зенита» аргентинский нападающий Лусиано Гонду заявил, что его поразил Санкт-Петербург. Слова Гонду передает пресс-служба «Зенита».

«Город поразил своей красотой и историческим обликом. Покорил с первого взгляда. Мы с моей девушкой очень довольны», — сказал Гонду.

14 сентября «Зенит» обыграл московский ЦСКА в матче восьмого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече на 43-й минуте забил новичок «Зенита» аргентинский форвард Лусиано Гонду с передачи бразильца Дугласа Сантоса.

«Зенит» расположился на первой строчке в турнирной таблице — теперь в активе команды 20 очков после восьми матчей. ЦСКА идет на пятом месте, набрав за восемь туров 13 очков.

В девятом туре РПЛ «Зенит» сыграет дома с «Факелом». Игра состоится 21 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее в «Зените» ответили на вопрос о двойных премиальных за победу над ЦСКА.