Навка готова принять участие в «Ледниковом периоде» с Овечкиным

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка сказала, что готова принять участие в «Ледниковом периоде» с хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным, передает «Спорт-Экспресс».

«Почему бы нет? Было бы весело», — сказала Навка.

Ранее Овечкин сказал, что принял бы участие в шоу с Навкой.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее Овечкин назвал экс-хоккеиста, которого пригласил бы играть в «Вашингтон».