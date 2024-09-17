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Клуб НБА осудил заявление Трампа о мигрантах

«Майами Хит» осудил заявление Трампа о том, что мигранты едят домашних животных

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Brian Snyder/Reuters

Пресс-служба клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» осудила в своих соцсетях утверждение кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что мигранты из Гаити едят домашних животных.

«Лживый нарратив вокруг гаитянской общины является обидным и оскорбительным. Наши гаитянские сотрудники, болельщики и друзья заслуживают лучшего. Вместе мы сильны», — говорится в заявилении.

В минувшую среду, 11 сентября, в США состоялись первые дебаты кандидатов в президенты Дональда Трампа и Камалы Харрис. На них Трамп, в частности, обратил внимание на широко растиражированный за последние дни слух о том, что нелегальные мигранты в городе Спрингфилде в штате Огайо якобы похищают у местных жителей домашних животных и употребляют их в пищу. В ответ модератор дискуссии сказал политику, что телеканал связался с властями Спрингфилда, которые опровергли данный слух.

Позже, выступая на пресс-конференции, Трамп пообещал организовать массовую депортацию гаитян из Спрингфилда.

Ранее Джо Байден осудил заявления о поедании гаитянами кошек и собак.

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