Клуб НБА осудил заявление Трампа о мигрантах

Пресс-служба клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» осудила в своих соцсетях утверждение кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что мигранты из Гаити едят домашних животных.

«Лживый нарратив вокруг гаитянской общины является обидным и оскорбительным. Наши гаитянские сотрудники, болельщики и друзья заслуживают лучшего. Вместе мы сильны», — говорится в заявилении.

В минувшую среду, 11 сентября, в США состоялись первые дебаты кандидатов в президенты Дональда Трампа и Камалы Харрис. На них Трамп, в частности, обратил внимание на широко растиражированный за последние дни слух о том, что нелегальные мигранты в городе Спрингфилде в штате Огайо якобы похищают у местных жителей домашних животных и употребляют их в пищу. В ответ модератор дискуссии сказал политику, что телеканал связался с властями Спрингфилда, которые опровергли данный слух.

Позже, выступая на пресс-конференции, Трамп пообещал организовать массовую депортацию гаитян из Спрингфилда.

Ранее Джо Байден осудил заявления о поедании гаитянами кошек и собак.