Аршавин рассказал о мотивации Дзюбы выступать за «Акрон»

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что у форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы есть мотивация играть, передает «Матч ТВ».

«Дзюба будет рвать и метать, пока у него есть возможность побить рекорды. Конечно, он выше всех классом по уровню мастерства», — сказал Аршавин.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант РПЛ. После восьми туров команда идет на 11-м месте, набрав восемь очков. О подписании Дзюбы тольяттинский клуб объявил в последний день летнего трансферного окна.

В первом матче за «Акрон» против подмосковных «Химок» (3:0) Дзюба отметился результативной передачей.

Ранее Дзюба заявил, что на товарищеские матчи сборной России может выйти на поле нетрезвым.