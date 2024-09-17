Норвежский лыжник хочет соревноваться с россиянами

Норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо заявил, что хочет скорейшего возвращения россиян на международные турниры, передает «Чемпионат».

«Они классные. Хочется их скорейшего возвращения, но есть вещи, которые важнее конкуренции в гонках. Поэтому не думаю, что наши дуэли продолжатся в ближайшее время», — сказал Клебо.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Так, весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах. В феврале они стали участниками Спартакиады сильнейших.

Ранее Олимпийский чемпион назвал фантастикой возращение россиян на международные старты.