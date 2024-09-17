Российский экс-теннисист Евгений Кафельников заявил о деградации российского тенниса, передает Sport24.

«Мы неконкурентоспособны на данный момент. У нас есть определенное снижение. Теннис пострадал, потому что нет командных соревнований», — сказал Кафельников.

Также Кафельников отметил, что в других видах спорта вообще идет полное снижение уровня.

«И причины те же самые. В настоящий момент у России нет возможности соревноваться с лучшими сборными и командами», — добавил Кафельников.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее в России пожалели теннисиста Андрея Рублева.