Овечкин назвал экс-хоккеиста, которого пригласил бы играть в «Вашингтон»

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что пригласил бы Вячеслава Фетисова играть за столичную команду, передает «Советский спорт».

«Я бы взял Вячеслава Александровича Фетисова в его лучшей форме. Это было бы топ-усиление», — сказал Овечкин.

Фетисов является трехкратным олимпийским чемпионом. Семь раз Фетисов становился чемпионом мира.

Всего в прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее Овечкин получил травму на тренировке «Вашингтона».