Радимов: из клубов первой шестерки Дзюбой никто не интересовался

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов похвалил Артема Дзюбу за решение продолжить карьеру в тольяттинском «Акроне», передает «Матч ТВ».

«Молодец, что нашел команду. Понятно, что из клубов первой шестерки им никто не интересовался. Но он получил шанс продолжить карьеру. Всем от этого будет интереснее», — сказал Радимов.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант РПЛ. После восьми туров команда идет на 11-м месте, набрав восемь очков. О подписании Дзюбы тольяттинский клуб объявил в последний день летнего трансферного окна.

Ранее было названо главное качество Дзюбы для «Акрона».