Стало известно, почему Дзюба может быть полезен «Спартаку»

Нападающий тольяттинского «Акрона», воспитанник московского «Спартака» 36-летний Артем Дзюба и сейчас мог бы принести пользу красно-белым. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший форвард москвичей и сборной России Ари.

«Дзюба — отличный форвард. Он — очень качественный и сильный нападающий. Я, конечно, помню его, мы же играли с ним вместе в «Спартаке». Очень круто, что он до сих пор играет. Значит, Артем в хорошей форме. Наверное, он и «Спартаку» мог бы быть полезен», — сказал Ари.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант РПЛ. После восьми туров команда идет на 11-м месте, набрав восемь очков. О подписании Дзюбы тольяттинский клуб объявил в последний день летнего трансферного окна. Нападающий дебютировал за команду в матче восьмого тура против «Химок» (3:0) и отметился результативной передачей.

Ранее агент Дзюбы Гольдман посоветовал футболисту как можно скорее обрести игровой тонус.