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Американский журналист: Тарасова зарабатывает, используя фигурное катание как средство пропаганды

Журналист Лиз: Тарасова использует фигурное катание как средство пропаганды

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Американский журналист и ведущий популярного подкаста The Skating Lesson Дэйв Лиз заявил в соцсетях, что тренер Татьяна Тарасова зарабатывает деньги, используя российское фигурное катание как средство пропаганды, отметив, что уважает это.

«Но я буду смотреть на количество исполненных элементов ультра-си, которые сами россияне установили как эталон для оценки качества», — добавил он.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Действующей олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании является россиянка Анна Щербакова.

Ранее Лиз заявил, что уровень российского фигурного катания упал.

Ранее Елизавета Туктамышева заявила, что хочет быть как Татьяна Тарасова.

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