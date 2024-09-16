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Тренер «Атланты» рассказал, как проходит адаптация Миранчука в команде

Тренер «Атланты» Валентино: Миранчук очень быстро адаптируется

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Cory Knowlton/Reuters

Исполняющий обязанности главного тренера клуба МЛС «Атланта» Роб Валентино рассказал, что россиянин Алексей Миранчук очень быстро адаптируется в команде, передает Sport24.

«Он адаптируется очень быстро. Конечно, ему нужно время. Но он уже близок к ста процентам. Но могу сказать, что он прекрасный человек. Здорово проявляет себя на поле», — сказал Валентино.

Официально о трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля. Прежде Алексей выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

Ранее «Атланта» с Миранчуком проиграла матч в МЛС.

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