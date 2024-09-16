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Авербух рассказал, в каком состоянии находится фигурное катание

Авербух: наше фигурное катание в прекрасном состоянии

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Пресс-служба Первого канала

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух заявил, что российское фигурное катание находится в прекрасном состоянии, передает Sport24.

«Наше фигурное катание в хорошем состоянии, даже в прекрасном. Деградирует ли оно? Мне кажется, ребята показывают хороший уровень. Все интересные и все в строю и готовы», — сказал Авербух.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Ранее в Америке разглядели спад уровня российского фигурного катания.

Ранее Александра Трусова рассказала о влиянии замужества на катание.

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