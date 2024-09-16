Овечкин получил травму на тренировке «Вашингтона»

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин получил травму во время тренировки своей команды, передает The Hockey News.

Овечкин ушел со льда через несколько минут после начала тренировки. Хоккеист сначала сел на скамейку, а затем отправился в раздевалку.

Новый сезон НХЛ стартует для «Вашингтона» 13 октября матчем против «Нью-Джерси Дэвилз».

Всего в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее сообщалось о том, что Овечкин выйдет на третье место в НХЛ по количеству сезонов в роли капитана.