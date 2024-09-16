Тарасова прокомментировала падение Трусовой с четверного лутца

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка Александра Игнатова (Трусова) сможет набрать оптимальные физические кондиции по ходу сезона. Ее слова приводит РИА Новости.

«Меня не удивила ее попытка исполнить четверной лутц. Я что, не знаю ее возможностей? Она наберет форму, и, думаю, войдет в сезон», — сказала Тарасова.

14 сентября Трусова вышла на лед в рамках контрольных прокатов сборной России и показала новую короткую программу. Она чисто исполнила сольные двойной аксель и тройной флип, а вот каскад, который был поставлен во вторую часть программы, не удался — после плохого приземления с тройного лутца Трусова сделала одинарный тулуп.

До этого в последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

15 сентября Трусова упала с четверного лутца в произвольной программе на контрольных прокатах.

Ранее Александра Игнатова (Трусова) заявила, что форма ей не позволяет легко кататься.