Дзюба ответил на обвинения в эгоизме

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба после победы своей команды над подмосковными «Химками» в матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что не считает себя эгоистом. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я уже говорил, что футбол — это командный вид спорта, и здесь одно от другого зависит. Если я буду играть только на себя, то ничего хорошего из этого не выйдет. Мне не нужны голы в ситуации, когда моя команда проигрывает. Те, кто называют меня эгоистом, не обращают внимания на то, что отдавать передачи я люблю не меньше, чем забивать», — заявил форвард.

Встреча завершилась со счетом 3:0. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В матче с «Химками» Дзюба вышел на поле на 64-й минуте и отметился результативной передачей.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После восьми туров команда идет на 11-м месте, набрав восемь очков.

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