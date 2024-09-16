ЦСКА может быть наказан за оскорбительные кричалки против «Зенита»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного Союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что московский ЦСКА будет наказан за кричалку фанатов «Зенит» — позор российского футбола» на матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

«Рассмотрим массовые скандирования болельщиками клуба ЦСКА оскорбительного выражения в адрес «Зенита». Также рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера Марко Николича», — заявил Григорьянц.

Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы петербуржцы набрали 20 очков и вернулись на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА с 13 очками занимает пятую позицию в таблице.

Ранее сообщалось, что российский клуб готов заплатить $20 млн за игрока «Ривер Плейта».