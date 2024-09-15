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В США заявили о падении уровня российского фигурного катания

Американский журналист Лиз заявил о падении уровня российского фигурного катания

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Александр Вильф/РИА Новости

Американский журналист Дейв Лиз в блоге The Skating Lesson в соцсетях заявил о падении уровня российского фигурного катания.

«Уровень действительно упал. Почему тренеры из России считают, что постановка балетной программы полезна для фигуриста, если он ужасен с эстетической точки зрения? Такая программа будет иметь обратный эффект», — написал Лиз.

Также Лиз предположил, что российские спортсмены теряют мотивацию.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что не будут комментировать новость о том, что оправдывающее заключение по делу фигуристки Валиевой исчезло до суда.

Ранее Татьяна Тарасова ответила на вопрос о состоянии российского спорта.

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