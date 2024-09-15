Макар Игнатов назвал причины хорошего выступления на контрольных прокатах

Призер чемпионата России фигурист Макар Игнатов предположил, что его хорошее выступление в произвольной программе на контрольных прокатах связано со случайностью, передает «Чемпионат».

«Может быть, это случайность, В фигурном катании очень много зависит от случая, обстоятельств. Думаю, выводы надо давать на более длинные дистанции», — сказал Игнатов.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022). 17 августа спортсмен женился на фигуристке Александре Трусовой.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Ранее Наталья Бестемьянова оценила перспективы возвращения Трусовой на лед после возможной беременности.