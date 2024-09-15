Трусова ответила на вопрос о возобновлении карьеры

Серебряный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) заявила после контрольных прокатов сборной России заявила, что еще не приняла решение о возобновлении карьеры, передает Sport24.

«Я решила подумать несколько дней. Я просто показала программы. Сейчас выдохну. Мне нужно время», — сказала Трусова.

14 сентября Трусова вышла на лед в рамках контрольных прокатов сборной России и показала новую короткую программу. Она чисто исполнила сольные двойной аксель и тройной флип, а вот каскад, который был поставлен во вторую часть программы, не удался — после плохого приземления с тройного лутца Трусова сделала одинарный тулуп.

До этого в последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

Ранее Трусова упала с четверного лутца в произвольной программе на контрольных прокатах.