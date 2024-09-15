Стало известно, что нужно сделать ЦСКА для конкуренции с «Зенитом»

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов объяснил, что нужно улучшить армейскому клубу для того, чтобы иметь возможность серьезно конкурировать с петербургским «Зенитом» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Если взять в целом, то «Зенит» имеет запас прочности, он уверенный действующий чемпион и добился заслуженной победы. Но для ЦСКА были положительные моменты в этой игре. Самое главное сейчас найти взаимопонимание и лучшее сочетание в атаке. Без хорошей игры и забитых мячей нападающих трудно надеяться на какие-то высокие места», — заявил Попов.

14 сентября «Зенит» обыграл ЦСКА в матче восьмого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече на 43-й минуте забил новичок «Зенита» аргентинский форвард Лусиано Гонду с передачи бразильца Дугласа Сантоса.

«Зенит» расположился на первой строчке в турнирной таблице — теперь в активе команды 20 очков после восьми матчей. ЦСКА идет на пятом месте, набрав за восемь туров 13 очков.

В девятом туре РПЛ «Зенит» сыграет дома с «Факелом». Игра состоится 21 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. ЦСКА сыграет в гостях с «Рубином». Игра состоится в тот же день, но начнется матч в 19:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, чего не хватило ЦСКА в матче с «Зенитом».