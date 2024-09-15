Валиева показала, как восстанавливает прыжки

Российская фигуристка Камила Валиева, которая отбывает четырехлетнюю дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил, в своем Telegram-канале показала, как восстанавливает прыжки.

Она исполнила каскад двойной аксель + тройной тулуп, тройной риттбергер и тройной флип. Она не стала исполнять элементы ультра-си.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

12 сентября появилась информация, что руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) скрыло заключение научного эксперта, который согласился с версией российской фигуристки Камилы Валиевой о допинге.

Ранее в МОК не стали комментировать обстоятельства дела Валиевой.